Ministros das Relações Exteriores do G7 pressionam por cessar-fogo no Líbano

Os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram um otimismo cauteloso nesta segunda-feira, 25, sobre um possível progresso no cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Os diplomatas se reuniram pela última vez antes da posse de um novo governo dos EUA, em meio a guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.

"Bata na madeira", disse o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, ao abrir a reunião do G7 nos arredores de Roma. "Talvez estejamos perto de um cessar-fogo no Líbano", afirmou ele. "Esperemos que seja verdade e que não haja recuo no último minuto."