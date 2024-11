'Mantenha a calma e continue grugulejando', diz Biden em último perdão a peru de Ação de Graças

As palavras do democrata têm um significado especial a menos de dois meses para ele deixar a Casa Branca.

Biden contou que, durante a viagem entre a granja em Minnesota onde foram criadas e Washington, as duas aves "estiveram tranquilas, continuaram grugulejando, e ainda grugulejam".

Trump, que derrotou nas urnas a vice-presidente Kamala Harris, parece disposto a desmontar muitas das políticas de Biden.

As promessas de Trump de realizar deportações em massa, eliminar a burocracia federal e impor pesadas tarifas alfandegárias às importações estrangeiras têm gerado enorme incerteza tanto no país quanto no exterior.

Biden concluiu a intervenção lembrando que esta é sua "última vez" como mestre de cerimônias desta tradição.