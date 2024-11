Maduro diz que representantes do TikTok serão convocados para audiência judicial na Venezuela

"Tenho entendido que vão convocar uma audiência presencial na Venezuela com os representantes do TikTok", disse Maduro durante seu programa de televisão.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (25) que a Justiça convocará uma audiência presencial com representantes do TikTok, após as autoridades protestarem pela recente morte de três adolescentes que participavam de "desafios" publicados na plataforma.

Na semana passada, o presidente havia dado um prazo de 72 horas para que o TikTok retirasse do país os "desafios criminosos" que circulam na plataforma. Maduro também destacou que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) iniciou um processo em decorrência das mortes dos três menores e que as autoridades reguladoras das comunicações no país estão em contato com o TikTok.