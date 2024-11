Líder supremo do Irã considera ordem de prisão do TPI contra Netanyahu 'insuficiente' e pede pena de morte

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, considerou nesta segunda-feira (25) a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Benjamin Netanyahu por crimes de guerra "insuficiente" e estimou que o primeiro-ministro israelense merece uma "sentença de morte".

O tribunal, com sede em Haia, emitiu na quinta-feira mandados de prisão contra Netanyahu, o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.