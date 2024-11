Japão registra grande incêndio em local de lançamentos espaciais

Um grande incêndio eclodiu nesta terça-feira (26, data local) nas instalações da agência espacial do Japão quando eram realizados testes com um foguete Epsilon S de combustível sólido, segundo imagens da emissora de televisão nacional NHK. Não há registro de feridos no incêndio declarado na região remota de Kagoshima, no sul do Japão.

Bolas de fogo e colunas de fumaça podiam ser observadas desde as 8h30 locais (20h30 da segunda-feira em Brasília) no Centro Espacial Tanegashima, segundo as imagens da NHK.

Inicialmente, não foi possível obter comentários sobre o incidente de parte da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa). A NHK indicou que o incêndio começou durante um teste de combustão pela manhã na presença de veículos de imprensa, situados a cerca de 600 metros de distância. Pouco depois do início dos testes, ouviu-se uma grande explosão e um artefato em chamas voou para o mar, informou a televisão nacional.