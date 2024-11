Goleiro Vicario, do Tottenham, passa por cirurgia no tornozelo direito

"Podemos confirmar que Guglielmo Vicario foi operado hoje de uma fratura no tornozelo direito", indicou o clube londrino em comunicado.

O goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, foi operado no tornozelo nesta segunda-feira (25) e ficará fora da equipe por tempo indeterminado, anunciou o clube inglês.

O goleiro italiano, que sofreu um choque com um jogador rival no sábado durante a vitória dos 'Spurs' por 4 a 0, em casa, sobre o Manchester City, conseguiu aguentar em campo até o fim do jogo.