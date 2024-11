Gangues do Haiti generalizam uso da violência sexual, diz HRW

"Os grupos criminosos têm usado com frequência a violência sexual para incutir medo em territórios rivais", observou o grupo sediado em Nova York.

O Haiti registrou uma queda nos combates entre grupos criminosos durante 2024, mas um aumento nos ataques contra civis, incluindo o uso generalizado de "abusos sexuais horríveis", de acordo com um relatório da Human Rights Watch (HRW).

"O Estado de direito no Haiti está tão quebrado que membros de grupos criminosos estupram meninas e mulheres sem medo das consequências", disse a pesquisadora da HRW, Nathalye Cotrino.

A ONG fez dezenas de entrevistas presenciais e remotas com sobreviventes de abusos sexuais no empobrecido país caribenho, bem como com funcionários e agentes de ajuda humanitária e de direitos humanos.

De acordo com a HRW, entre janeiro e outubro deste ano, “quase 4.000 menores e mulheres adultas relataram violência sexual, inclusive estupro coletivo”.

Ela citou uma pesquisa da ONU que mostra que os casos envolvendo crianças aumentaram 1.000% no período de 2023.