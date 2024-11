COP29: Falta de compromisso para eliminar gradualmente combustíveis fósseis gera preocupação

Além de um acordo sobre financiamento climático, obtido de última hora, negociadores de todo o mundo reunidos em Baku propuseram estudar a implementação do acordo histórico da COP28 em Dubai em 2023 sobre energias fósseis, principais causas da mudança climática.

Porém, no final, o texto que aborda esta questão não foi adotado e os países lamentaram que tenha sido eliminado.

"As conclusões de Baku não são tão ambiciosas como o momento exige", disse Laurence Tubiana, arquiteta do histórico Acordo de Paris de 2015.

É "muito preocupante", disse à AFP François Gemenne, pesquisador belga de política climática e coautor do sexto relatório do painel de especialistas IPCC.

"Mais uma vez, as energias fósseis foram defendidas por uma presidência mal preparada da COP", afirmou.

Em um sinal premonitório de fracasso, a COP29 foi inaugurada com um discurso do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que qualificou os combustíveis fósseis como um "presente de Deus".

- "Respiração assistida" -