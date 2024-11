Casa Branca condena assassinato de rabino nos Emirados Árabes Unidos

A Casa Branca condenou o assassinato do rabino Zvi Kogan nos Emirados Árabes Unidos (EAU), considerando que o crime também representa um ataque ao país. Em comunicado emitido no domingo, 24, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que o "crime horrível" vai contra todos aqueles que defendem a paz, a tolerância e a coexistência. "Foi um ataque também aos Emirados Árabes Unidos e sua rejeição ao extremismo violento em todos os níveis", segundo o comunicado. "Os EUA estão trabalhando em estreita coordenação com as autoridades israelenses e dos Emirados Árabes Unidos, e oferecemos todas as formas apropriadas de apoio", informou o documento.

O corpo de Kogan foi encontrado no domingo. O jovem de 28 anos era emissário do movimento judeu Chabad em Abu Dhabi, onde morava com a esposa.