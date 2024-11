Avião de carga cai em área residencial na Lituânia e mata uma pessoa

A aeronave caiu a poucos quilômetros de seu destino final, conforme informado por Renatas Pozela, chefe do departamento de bombeiros e resgate, à imprensa.

"Ele (o avião) caiu alguns quilômetros antes do aeroporto, apenas derrapou por algumas centenas de metros; seus destroços atingiram uma casa", disse Pozela. Embora a infraestrutura residencial ao redor da casa atingida tenha pegado fogo, as equipes de emergência conseguiram retirar os moradores do local. O aeroporto informou sobre a situação através do X.

Análises de dados de rastreamento de voo do FlightRadar24, feitas pela Associated Press (AP), mostram que a aeronave fez uma curva ao norte do aeroporto, alinhando-se para o pouso, antes de cair a pouco mais de 1,5 km da pista.