Acidente com avião de carga na Lituânia deixa um morto

Uma pessoa morreu nesta segunda-feira (25) quando um avião de carga da DHL que voava da Alemanha para a Lituânia caiu durante um pouso de emergência perto do aeroporto de Vilnius, informaram as autoridades lituanas e a empresa de transporte. "O avião deveria pousar no aeroporto de Vilnius e caiu a poucos quilômetros do terminal", disse Renatas Pozela, comandante do serviço de bombeiros e resgate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Os quatro membros da tripulação foram encontrados. Infelizmente, um deles foi declarado morto", acrescentou.

As autoridades abriram uma investigação e não descartam nenhuma hipótese sobre as causas do acidente. "Estamos trabalhando com nossos parceiros estrangeiros para obter todas as informações. Não podemos descartar a possibilidade de um ato terrorista", disse Darius Jauniskis, direto dos serviços de inteligência da Lituânia. "Alertamos que tais coisas eram possíveis, vemos uma Rússia cada vez mais agressiva (...) mas ainda não podemos fazer atribuições ou apontar o dedo para ninguém", acrescentou.

O acidente provocou o incêndio de uma casa e as autoridades disseram que todos os moradores foram retirados ilesos. Segundo um comunicado da DHL Alemanha, o avião, que voava da cidade alemã de Leipzig para a capital lituana, "fez um pouso de emergência a aproximadamente um quilômetro de distância" do aeroporto de Vilnius. O acidente aconteceu por volta das 3H30 GMT (0H30 de Brasília).