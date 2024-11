Título da Copa Davis completa 2024 perfeito para o tênis italiano

A Itália foi campeã da Copa Davis pelo segundo ano consecutivo, o terceiro título de sua história, ao bater a Holanda na final neste domingo (24), e completou uma temporada perfeita para o país: Jannik Sinner domina o circuito masculino e Jasmine Paolini, revelação no feminino, liderou a vitória na Billie Jean King Cup no meio da semana. O hino italiano foi a trilha sonora do Palácio dos Esportes Martín Carpena, em Málaga, local onde foram disputadas as fases finais da Davis e da BJK Cup.

A Itália se tornou o quinto país na história a vencer os dois torneios no mesmo ano, entrando numa lista que inclui Estados Unidos (sete vezes), Austrália (três), República Tcheca e Rússia.

Com esta 'dobradinha', a Itália soma sua terceira Davis (1976, 2023 e 2024) e sua quinta BJK Cup (2006, 2009, 2010, 2013 e 2024). Neste domingo, apoiada pelo público nas tribunas, a equipe italiana bateu com tranquilidade a Holanda, que disputava sua primeira final. - Berrettini abre o caminho -

Matteo Berrettini abriu o caminho para o título ao bater em dois sets (6-4 e 6-2) Botic van de Zandschul, líder do time holandês. Com o embalo de suas três vitórias na fase final do torneio, Van de Zandschulp começou confiante e sólido nas trocas de bola. O italiano, menos regular no início, precisou de tempo para se encontrar no jogo. Mas quando entrou no ritmo, deixou claro que seu nível de tênis é superior.

Depois de dois anos sofrendo com lesões, Berrettini, que já foi número 6 do mundo, entrou na equipe italiana na última hora para substituir Flavio Cobolli e encontrou nesta Copa Davis a injeção de ânimo que precisava voltar a disputar com os melhores. "Eu me sinto incrível. Ganhando é melhor, mas ter saúde, estar aqui e desfrutar esta atmosfera é o mais importante para mim. Estava sentindo falta", disse Berrettini, finalista de Wimbledon em 2021. - Sinner garante o título -

Cabia a Sinner completar o serviço e selar o título. Com oito títulos no ano antes da Davis, entre eles o Aberto da Austrália e o US Open, o número 1 do mundo acelerou na reta final da temporada. Desde agosto, o italiano soma 30 vitórias em 31 jogos. Sua única derrota de lá para cá foi diante do espanhol Carlos Alcaraz, na final do ATP 500 de Pequim, no dia 2 de outubro. Antes de ir a Málaga, foi campeão do ATP Finais em Turim, com cinco vitórias em cinco jogos, sem perder um único set.