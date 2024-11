Supermercados Carrefour sob ameaça de boicote no Brasil por impasse no acordo UE-Mercosul

Os supermercados da rede francesa Carrefour no Brasil enfrentam uma ameaça de boicote pelo anúncio do grupo de que não venderá carne dos países do Mercosul na França. A disputa está relacionada com a oposição da França a concluir um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul - integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai -, em meio a protestos de agricultores franceses, que temem que o pacto abra a porta a uma concorrência desleal.

Na quarta-feira, o diretor-executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, disse aos sindicatos franceses que a rede de supermercados "não venderá nenhuma carne procedente do Mercosul".

O anúncio causou indignação no Brasil, onde o governador do Mato Grosso lidera uma convocação para boicotar as lojas do Carrefour em nível nacional. "Do jeito que você me trata, eu posso também te tratar. Então, se o Brasil não serve para vender carne para eles, então eles não servem para vender produtos franceses", manifestou-se o governador mato-grossense, Mauro Mendes (União), em um vídeo publicado na sexta-feira nas redes sociais. "Como cidadão, não vou mais comprar nas lojas deles", disse, recebendo forte apoio na internet.

O Carrefour enfatizou que a negativa associada à carne do Mercosul se aplica apenas aos estabelecimentos franceses do grupo. No entanto, segundo a imprensa local, caminhões de distribuição de carne se negaram a abastecer cerca de 150 supermercados da rede Carrefour no Brasil. O Grupo Carrefour Brasil negou, em um comunicado, que algumas de suas lojas estivessem desabastecidas de carne.

"É improcedente a alegação de que [...] há desabastecimento de carne nas lojas do Grupo Carrefour Brasil. Tal alegação, veiculada sem identificação de fonte, contribui para desinformação", informou o grupo. "A comercialização do produto ocorre normalmente nas lojas. Nenhuma loja está desabastecida", acrescentou. O governo francês se opôs firmemente ao acordo entre a UE e o Mercosul, um pacto negociado há muito tempo, que reacendeu a revolta dos agricultores de toda a União Europeia.