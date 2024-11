Submissão química pode se tornar novo crime no Reino Unido

O uso de drogas para cometer agressões sexuais, uma prática conhecida como submissão química, se tornará um novo crime específico no Reino Unido, anunciou neste domingo (24) o gabinete do primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, ao reiterar a sua promessa de reduzir pela metade a violência contra as mulheres.

Mas Starmer prometeu criar um novo crime específico se o seu partido, o Trabalhista, vencesse as eleições de julho, nas quais obteve uma vitória esmagadora.

"O meu governo foi eleito com a promessa de recuperar as nossas ruas e nunca conseguiremos isso se as mulheres e as meninas não se sentirem seguras à noite", disse ele em um comunicado neste domingo.

"Adotar medidas enérgicas contra a submissão química é fundamental para essa missão", acrescentou.