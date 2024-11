Israel denuncia homicídio 'antissemita' de rabino israelense-moldavo nos Emirados

As autoridade emiradenses encontraram o corpo de Tzvi Kogan, que estava desaparecido desde a quinta-feira, informaram o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Não foram dados detalhes sobre o local onde o corpo foi encontrado, as circunstâncias em torno do assassinato ou a identidade dos suspeitos.

Tzvi Kogan era um emissário do Chabad Lubavitch, um movimento ultraortodoxo hassídico que busca reforçar a identidade judaica e aproximar os judeus de sua fé no mundo, segundo a imprensa israelense.

As autoridades emiradenses mantiveram um estrito hermetismo sobre o assassinato e não fizeram comentários a respeito.

O gabinete de Netanyahu informou, no sábado, que o Mossad, o serviço israelense de inteligência externa, tinha aberto uma investigação para esclarecer o caso.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos países árabes que normalizaram as relações com Israel com os acordos de Abraão, de 2020, promovidos pelo então presidente americano Donald Trump em seu primeiro mandato.