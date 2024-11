COP29 fecha acordo de financiamento climático de US$ 300 bi ao ano para países em desenvolvimento

Segundo o projeto de acordo final, os países ricos de comprometeram a aportar "pelo menos" US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) ao ano até 2035 para que as nações empobrecidas enfrentem o aquecimento global.

Cerca de 200 países aprovaram, neste domingo (noite de sábado, 23, em Brasília), na COP29, em Baku, o aporte pelos países ricos de US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) ao ano para as nações em desenvolvimento fazerem frente às mudanças climáticas, uma cifra que estas consideraram insuficiente.

Os países em desenvolvimento calculam que, com a inflação, o esforço financeiro real dos países que prestam esta ajuda (os europeus, os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia) seria muito menor, ainda mais com os esforços já previstos por bancos multilaterais de desenvolvimento.

"O objetivo não é o que esperávamos conseguir. Depois de anos de discussões, não é ambicioso para nós", disse Evans Njewa, diplomata do Malaui e chefe do bloco de Países Menos Desenvolvidos.

A União Europeia, ao contrário, comemorou o acordo alcançado. "A COP29 será lembrada como o início de uma nova era para as finanças climáticas", disse o comissário do bloco para o Clima, Wopke Hoekstra.

Além disso, durante a sessão plenária final, os participantes desta conferência da ONU sobre mudanças climáticas aprovaram uma série de pontos validados previamente, como as normas que vão regular as transações de créditos de carbono entre os países.

O dia deste sábado foi conturbado: os negociadores da aliança de pequenos Estados insulares (Aosis) e os países mais pobres do planeta, descontentes com o projeto de acordo apresentado a portas fechadas, abandonaram abruptamente uma reunião à tarde com a presidência azeri.

A conferência estava prevista para terminar na tarde de sexta-feira. Porém, na ausência de consenso, as negociações se estenderam no estádio da capital do Azerbaijão, onde os funcionários já começaram a retirar os móveis e as decorações.

Quanto a países como os do Golfo, China e Singapura, que não pertencem à lista da ONU de Estados responsáveis por financiar os fundos climáticos, elaborada em 1992, seu aporte será "voluntário", apesar das exigências dos países ocidentais, que apontam que estas nações enriqueceram fortemente nas últimas décadas.

O acordo não inclui nenhuma referência direta à transição para o abandono das energias fósseis, previsto no acordo alcançado no ano passado na COP28, em Dubai. Ao contrário, os "combustíveis de transição", um termo que a indústria gasífera usa para o gás natural, foram mencionados explicitamente.

jvb/es/sag/aa/mvv