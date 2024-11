Trump escolhe nomes para áreas de Saúde, Trabalho e Orçamento

Em uma enxurrada de anúncios de última hora na sexta-feira, 22, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de escolhas. Trump fez as seguintes escolhas: Russell T. Vought, uma figura chave no plano de governo conservador conhecido como Projeto 2025, para liderar o Escritório de Gerenciamento e Orçamento; a deputada Lori Chavez-DeRemer, do Oregon, para a Secretaria do Trabalho; Martin A. Makary para liderar a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês); e Dave Weldon, um ex-congressista da Flórida, para ser diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Conservador do Projeto 2025 vai liderar Orçamento

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trump escolheu uma figura chave do Projeto 2025 para liderar o Escritório de Gerenciamento e Orçamento, promovendo um aliado de longa data que passou os últimos quatro anos fazendo planos para reformular o governo norte-americano para aumentar o poder presidencial.

O indicado, Russell T. Vought, supervisionará o orçamento da Casa Branca e ajudará a determinar se as agências federais estão em conformidade com as políticas do presidente. O cargo requer confirmação do Senado, a menos que Trump consiga fazer nomeações durante o recesso. A escolha de Vought traria uma figura fortemente ideológica, que desempenhou um papel crucial no primeiro mandato de Trump, período no qual também serviu como chefe de orçamento.

Entre outras coisas, Vought ajudou a idealizar a ideia de Trump usar poderes de emergência para contornar a decisão do Congresso sobre quanto gastar em um muro na fronteira com o México. Vought foi uma figura líder no Projeto 2025, um esforço de organizações conservadoras para construir um plano de governo para Trump, caso ele assumisse o cargo novamente. Trump tentou se distanciar do esforço durante sua campanha, mas indicou pessoas com ligações ao projeto para seu governo desde a eleição. Deputada moderada assume Secretaria do Trabalho

Lori Chavez-DeRemer, deputada republicana em primeiro mandato do Oregon que perdeu por pouco sua vaga na Câmara neste mês, foi escolhida para servir como secretária do Trabalho. "Lori trabalhou incansavelmente com os setores empresarial e trabalhista para construir a força de trabalho da América, e apoiar os homens e mulheres trabalhadores da América", disse Trump em um comunicado. Moderada de um distrito que inclui partes de Portland, Chavez-DeRemer, 56, não é uma figura importante na política trabalhista americana. Mas ela foi uma das poucas republicanas da Câmara a apoiar uma grande legislação pró-sindical. Ela dividiu os apoios do sindicato de seu distrito com sua oponente democrata, Janelle Bynum, recebendo endosso de trabalhadores siderúrgicos e bombeiros.

Ex-deputado antivacina vai comandar CDC Trump escolheu David Weldon, ex-congressista, para servir como diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Weldon, 71, é natural de Long Island e obteve um diploma de medicina em Nova York antes de se mudar para a Flórida para abrir seu consultório. A partir de 1995, ele serviu sete mandatos no Congresso, representando o 15º Distrito da Flórida, antes de renunciar à reeleição e voltar à prática médica. Como membro do Congresso, Weldon promoveu a noção falsa de que o timerosal, um composto conservante em algumas vacinas, causou uma explosão de autismo - uma hipótese que especialistas dizem não ter evidência.