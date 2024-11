Sérvia prorroga a detenção dos presos por desabamento mortal em estação de trem

A tragédia ocorreu em 1º de novembro durante o trabalho de renovação na estação de Novi Sad, no norte do país.

O incidente provocou uma onda de indignação na Sérvia e mobilizou milhares de pessoas nas ruas para denunciar o acidente como resultado da corrupção e da falta de supervisão do setor de construção.

Até o momento, além de Vesic, o ministro do Comércio Tomislav Momirovic - ministro da Construção de 2020 a 2022 - e Tanaskovic renunciaram a seus cargos.

Os manifestantes exigem a renúncia do primeiro-ministro e do prefeito de Novi Sad, e que os responsáveis sejam levados à justiça.

O trabalho de reforma na estação de Novi Sad havia sido concluído semanas antes do colapso.

Quatorze pessoas, com idades entre 6 e 74 anos, morreram no local e uma décima quinta morreu no hospital alguns dias depois.

Os manifestantes exigem a publicação dos contratos assinados com as empresas envolvidas nas obras de reforma da estação.