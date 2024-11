Rabino israelense desaparece nos Emirados Árabes Unidos; autoridades de Israel temem sequestro

Segundo a mídia israelense, o rabino Zvi Kogan pode ter sido sequestrado por agentes do Irã. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reconheceu o desaparecimento dele neste sábado, 23.

Um rabino israelense que mora nos Emirados Árabes Unidos está desaparecido desde quinta-feira, 21, e autoridades israelenses suspeitam que ele pode ter sido sequestrado, em meio a fortes tensões no Oriente Médio por conta da guerra em Israel, Faixa de Gaza e no Líbano.

Autoridades dos Emirados não responderam imediatamente a esclarecimentos, segundo a Associated Press . A mídia estatal nos Emirados Árabes Unidos também não reportou imediatamente o incidente.

"Desde o desaparecimento (de Kogan) uma investigação extensiva foi aberta no país", disse o gabinete do primeiro-ministro. "Agências de inteligência e segurança israelenses estão trabalhando continuamente por preocupação com o bem-estar e a segurança de Zvi Kogan."

Irã

Embora o comunicado israelense não tenha mencionado o Irã, os serviços de inteligência iranianos realizaram sequestros no passado nos Emirados Árabes Unidos.