Para cineasta iraniano exilado, representar a Alemanha no Oscar é 'agridoce'

Forçado a deixar seu país natal, o Irã, o diretor dissidente Mohammad Rasoulof tem um gosto agridoce a possibilidade de seu último filme concorrer a um Oscar por outro país. “The Seed of the Sacred Fig”, um thriller filmado secretamente sobre uma família dilacerada pela política brutal e repressiva do Irã, recebeu ótimas críticas e vários prêmios em festivais, inclusive o de Cannes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cada país pode inscrever apenas um filme para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional e, em países autoritários como o Irã, essa opção é deixada para organizações controladas pelo Estado.

“É claro que é inimaginável que a República Islâmica envie um filme como esse para o Oscar”, disse Rasoulof. “De fato, se o regime pudesse apresentá-lo, não haveria necessidade de fazer esse filme em primeiro lugar”. Assim, em vez do Irã, a Alemanha escolheu a peça para concorrer ao cobiçado Oscar internacional.

A Alemanha se tornou a pátria adotiva do exilado Rasoulof. O filme foi produzido por empresas alemãs e francesas. “The Seed of the Sacred Fig” tem boas chances de ganhar uma indicação na luxuosa cerimônia de Hollywood e ganhar visibilidade mundial. “Estou fascinado com o fato de a Alemanha ter percebido o potencial internacional do filme e tê-lo abraçado (...) É como uma luz brilhante, um sinal para todos os cineastas que trabalham sob opressão no mundo”, disse o diretor à AFP em Los Angeles neste mês, durante a promoção do filme.

“(Mas) é agridoce”, continuou ele. “Tenho sentimentos contraditórios". - “Pressão” - O filme se passa durante os protestos “Mulheres, Vida, Liberdade” que ocorreram há dois anos no Irã.

Essas manifestações foram desencadeadas pela morte de uma jovem sob custódia depois que ela foi presa pela “polícia da moralidade” por supostamente violar o rigoroso código de vestimenta do regime para mulheres. Centenas de pessoas foram mortas durante a repressão das forças de segurança, de acordo com grupos de direitos humanos. O filme acompanha Iman, um juiz ambicioso que trabalha para o governo, sua esposa Nahjmeh e suas duas filhas curiosas e rebeldes.