Olympique de Marselha reage, vence Lens e se mantém em 3º no Francês

Duas semanas depois de uma derrota dolorosa em casa diante do Auxerre, o Olympique de Marselha reagiu e venceu o Lens como visitante por 3 a 1 neste sábado (23), pela 12ª rodada do Campeonato Francês.

A vitória no estádio Bollaert mantém o Olympique na terceira posição com 23 pontos, três atrás do vice-líder Monaco. A liderança isolada é do Paris Saint-Germain (32 pontos).