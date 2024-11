IA generativa recorre a livros para crescer

Para expandir o negócio dos direitos autorais, o mundo editorial começa a assinar contratos com empresas de tecnologia para permitir que os seus livros alimentem as necessidades crescentes da inteligência artificial generativa.

"Viemos de muito longe", comenta Julien Chouraqui, diretor jurídico do sindicato editorial francês SNE. "É um progresso: o fato de haver um acordo significa que houve um diálogo e uma vontade de alcançar um equilíbrio no uso de dados de origem que estão protegidos por direitos autorais e que vão gerar valor", afirma.

Os editores de imprensa também estão se organizando para enfrentar esse problema. No final de 2023, o jornal americano The New York Times processou a OpenAI, criadora do programa ChatGPT, e a Microsoft, sua principal investidora, por violação de direitos autorais.

Outros veículos de comunicação optaram por fechar acordos com esta empresa pioneira em IA.

As empresas de tecnologia podem não ter outra opção senão investir a fundo para melhorar os seus produtos, já que suas bases de dados e materiais para treinar os seus modelos estão esgotando.

A imprensa americana publicou recentemente que os novos modelos em desenvolvimento dão sinais de ter atingido o seu limite, especialmente no Google, Anthropic e OpenAI.

"Na Internet, você coleta material lícito e ilícito e muito conteúdo pirateado. Isso implica um problema jurídico. Sem esquecer o problema da qualidade dos dados", afirma Julien Chouraqui, do SNE.

"Para que o desenvolvimento de um mercado seja alcançado sobre uma base virtuosa, todos os atores devem estar envolvidos", destaca.

