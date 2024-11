Seis turistas morrem por suspeita de envenenamento por metanol no Laos

Uma segunda turista australiana morreu nesta sexta-feira (22) em um hospital na Tailândia, informaram as autoridades australianas, elevando para seis o número de mortos por um suposto envenenamento com álcool adulterado por metanol no Laos.

Segundo relatos da imprensa, eles faziam parte de uma dezena de jovens estrangeiros que adoeceram no dia 12 de novembro na cidade turística de Vieng, no noroeste do Laos, após uma noite de festas.

Bowles foi internada em um hospital em Bangcoc, país vizinho ao Laos.

Segundo a imprensa australiana, as duas amigas de 19 anos adoeceram durante a estadia no hostel Nana, em Vang Vieng. As jovens tomaram um drink no bar do estabelecimento antes de partir, informou o Sydney Morning Herald.

A equipe do hostel as levou ao hospital no dia 13 de novembro.