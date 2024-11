Rússia forneceu mísseis de defesa aérea à Coreia do Norte em troca de tropas, diz Coreia do Sul

A Rússia forneceu mísseis de defesa aérea à Coreia do Norte em troca do envio de tropas para apoiar os esforços de guerra da Rússia contra a Ucrânia, afirmou uma alta autoridade sul-coreana nesta sexta-feira, 22. Os EUA, a Coreia do Sul e a Ucrânia dizem que a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados para a Rússia em outubro, alguns dos quais começaram a se envolver em combate recentemente.

Shin Wonsik, conselheiro de segurança nacional do presidente Yoon Suk Yeol, disse a um programa de TV da SBS nesta sexta-feira que a Coreia do Sul descobriu a ação russa para reforçar a rede de defesa aérea em Pyongyang.

Observadores especializados dizem que a Coreia do Norte provavelmente sente a necessidade urgente de aumentar as capacidades de defesa aérea para a capital depois que o país acusou a Coreia do Sul de lançar panfletos de propaganda sobre Pyongyang no mês passado. A Coreia do Norte ameaçou tomar medidas militares se os panfletos fossem lançados novamente. Já o exército da Coreia do Sul se recusou a confirmar se estava ou não por trás dos supostos voos de drones. Shin diz que a Rússia também deu assistência econômica à Coreia do Norte e várias tecnologias militares, incluindo aquelas necessárias para ajudar o Norte a construir um sistema confiável de vigilância espacial.

Durante uma cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un no ano passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou estava disposta a ajudar o Norte a construir satélites. A Coreia do Norte colocou seu primeiro satélite espião em órbita em novembro do ano passado, mas especialistas estrangeiros questionam se esse satélite pode produzir imagens militarmente significativas. A tentativa do Norte de lançar um segundo satélite espião falhou em maio. Seul e Washington expressaram preocupações sobre possíveis transferências russas de tecnologia nuclear e de mísseis sensíveis para a Coreia do Norte. Shin não disse se a Rússia já transferiu tal tecnologia. Apesar disso, especialistas disseram ser improvável que a Rússia o faça no estágio inicial da implantação de tropas do Norte.