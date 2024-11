Rússia diz ter certeza de que os EUA 'compreenderam' a mensagem após ataque com míssil

A Rússia afirmou, nesta sexta-feira (22), que tem certeza de que os Estados Unidos "compreenderam" a mensagem do presidente Vladimir Putin após o ataque russo à Ucrânia com um míssil balístico e garantiu que isso frustrou os planos militares de Kiev para 2025. "Não temos dúvidas de que a atual administração em Washington teve a oportunidade de se familiarizar com este anúncio e de compreendê-lo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, visitou um posto de comando do exército nesta sexta-feira na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, onde as forças de Kiev ocuparam centenas de quilômetros quadrados desde agosto. "Frustramos quase toda a campanha deles para 2025", comemorou. Moscou "destruiu as melhores" unidades ucranianas e fez avanços, que até "aceleraram" no terreno, acrescentou. Na quinta-feira, Putin alertou que o conflito na Ucrânia assumiu um "caráter mundial" e culpou as potências ocidentais pela sua escalada.

Em um discurso à nação, ele também ameaçou atacar as potências ocidentais que forneceram a Kiev armas usadas para atacar a Rússia. Os Estados Unidos autorizaram no domingo a Ucrânia a usar as suas armas para atacar o território russo, apesar das contínuas advertências de Moscou, que levantou a ameaça nuclear. Kiev já exigia esta autorização há algum tempo, com o objetivo de atacar as bases a partir das quais a Rússia bombardeia a Ucrânia.

Os seus aliados, no entanto, negavam-lhe permissão por medo da reação de Moscou, que a apresentou como uma linha vermelha. De acordo com a mídia ocidental, os Estados Unidos e o Reino Unido finalmente deram a sua aprovação, em resposta ao envio de milhares de soldados norte-coreanos em apoio às tropas russas. - Parlamento ucraniano suspende sessão -

A Ucrânia lançou dois ataques com mísseis americanos ATACAMS e britânicos Storm nos últimos dias. O primeiro foi disparado na terça-feira contra a região russa de Bryansk e o segundo contra Kursk. Em resposta, Putin anunciou na quinta-feira que as suas forças atacaram a cidade de Dnipro com um míssil balístico de médio alcance capaz de transportar ogivas nucleares. A Rússia, que segundo Putin está "pronta" para qualquer cenário, atualizou recentemente a sua doutrina nuclear, ampliando a possibilidade de uso de armas atômicas.