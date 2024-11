Presidência da COP29 trabalha com objetivo financeiro mais 'justo e ambicioso'

O coordenador azeri das negociações da COP29, Yalchin Rafiyev, afirmou, nesta sexta-feira (22), que ainda se está buscando um objetivo mais ambicioso que o proposto de 250 bilhões de dólares (1,4 trilhão de reais) anuais para o financiamento climático, criticado pelas nações em desenvolvimento.

O rascunho "não responde ao nosso objetivo justo e ambicioso, mas, certamente, seguiremos falando com as partes", disse Rafiyev aos jornalistas, prometendo que serão realizados os "ajustes finais" no texto.