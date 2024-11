Presidência da COP29 sugere que países ricos paguem US$ 250 bilhões anuais para financiamento climático

É a primeira vez que um valor é formalmente proposto em Baku após duas semanas de negociações e a apenas algumas horas do encerramento oficial da conferência anual da ONU sobre mudança climática.

A presidência azeri da COP29 sugeriu que os países desenvolvidos contribuam com 250 bilhões de dólares (1,4 trilhão de reais) anuais até 2035 para o financiamento climático dos países em desenvolvimento, segundo um novo projeto de acordo divulgado nesta sexta-feira (22).

O valor é mais do que o dobro do compromisso atual de 100 bilhões de dólares (581 bilhões de reais) para o período de 2020-2025, mas fica aquém das exigências feitas pelos países em desenvolvimento durante as negociações.