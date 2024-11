Negociações para tratado do plástico chegam 'ao momento da verdade'

Sara HUSSEIN, com Isabel MALSANG em Paris

A cidade de Busan sedia, a partir de segunda-feira (25), a sessão final do Comitê de Negociação Intergovernamental da ONU, que começou a trabalhar em um tratado global sobre plásticos há dois anos.

Delegações internacionais se reunirão na próxima semana na Coreia do Sul com o objetivo de chegar a um acordo sobre o primeiro tratado global sobre a poluição plástica que contamina os mares, o ar e até mesmo nossos corpos.

As posições das várias delegações permanecem distantes em questões como se o acordo deve limitar a produção de plástico e de alguns produtos químicos ou se deve ser aprovado por maioria ou consenso.

As negociações estão no “momento da verdade”, disse a diretora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen, neste mês.

“Busan pode e deve marcar o fim das negociações”, insistiu ela em resposta aos rumores de uma possível extensão do processo.

No entanto, ela reconheceu que há fortes diferenças, mas pediu “mais convergência” nos pontos mais difíceis. “Todos querem acabar com a poluição plástica”, disse.