Irã lançará 'centrífugas avançadas' em resposta às críticas da AIEA

O Irã anunciou, nesta sexta-feira (22), que vai lançar uma série de "novas centrífugas avançadas" em resposta à resolução aprovada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que critica Teerã pela falta de cooperação em questões nucleares. A moção da AIEA, apresentada por Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos no conselho de administração desta organização das Nações Unidas, teve 19 votos a favor entre os 35 países representados, segundo fontes diplomáticas consultadas pela AFP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora China, Rússia e Burkina Faso votaram contra o texto, que também teve 12 abstenções. A Venezuela não pôde participar da votação.

Após o voto, o representante do Irã criticou um gesto "politicamente motivado", em declarações à AFP. "O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã emitiu uma ordem para tomar medidas eficazes, incluindo o lançamento de uma série significativa de novas centrífugas avançadas de vários tipos", de acordo com uma declaração conjunta desta organização e do Ministério das Relações Exteriores iraniano. Centrífugas são máquinas que enriquecem o urânio transformado em gás, girando-o em altíssima velocidade, o que permite aumentar a proporção de matéria isotópica físsil (U-235) para diversos usos.

"Paralelamente, a cooperação técnica e de garantia com a AIEA continuará, como no passado", de acordo com os compromissos assumidos pelo Irã, especificaram as autoridades iranianas. As medidas de represália do Irã "podem ser retiradas" se a AIEA recuar "ou se abrir negociações", disse à AFP o cientista político Hadi Mohamadi, em Teerã. - "Obrigações legais" -

O texto validado na quinta-feira em Viena, simbólico até o momento, lembra ao Irã as suas "obrigações legais" sob o Tratado de Não Proliferação (TNP), ratificado em 1970. Os países que promovem esta medida denunciam que o Irã acumula quantidades significativas de urânio altamente enriquecido com as quais poderia desenvolver uma arma nuclear. A resolução afirma que "é essencial e urgente" que o Irã forneça "respostas técnicas credíveis" sobre a presença de restos de urânio inexplicáveis em dois locais não declarados, escrevem os autores do texto.

Os países ocidentais também exigem "um relatório completo" da AIEA até a primavera de 2025. O Irã defende o direito à energia nuclear para fins civis, mas nega categoricamente que pretenda desenvolver armas atômicas, embora o seu programa nuclear não pare de crescer. O TNP obriga os Estados signatários a declarar e colocar os seus materiais nucleares sob o controle da AIEA.