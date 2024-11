Holanda elimina Alemanha e vai à final da Copa Davis

O melhor resultado do país no torneio era a semifinal perdida contra a França em 2001.

Em um confronto entre duas máquinas de aces, Struff levou a melhor no tie break do primeiro set, depois de nenhum dos dois jogadores conseguir uma quebra.

Tallon Griekspoor, número 40 no ranking da ATP, venceu o segundo jogo de simples contra Jan-Lennard Struff (N.43) por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-5 e 6-4.

Griekspoor não perdeu a confiança e esperou seu momento, que chegou com o 5-5 no placar da segunda parcial, quando conseguiu a quebra e empatou a partida com um ace.

Com um ritmo eletrizante e mais recursos nas trocas de bola, o holandês quebrou mais uma vez o serviço de Struff no início do terceiro set - as duas únicas na partida - para abrir uma vantagem que foi definitiva.

- Chuva de aces -