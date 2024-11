Cruzeiro e Racing fazem final de peso na Copa Sul-Americana

Com jogadores em grande fase, treinadores de renome e fome por um título internacional, Cruzeiro e Racing se enfrentam neste sábado (23) na final da Copa Sul-Americana, em Assunção. O time mineiro, bicampeão da Libertadores (1976 e 1997), busca seu primeiro título na Sul-Americana, enquanto os argentinos, que conquistaram a América em 1967, voltam a uma final continental depois de 21 anos.

- Pura paixão - Na capital paraguaia e acompanhados de perto em Avellaneda e Belo Horizonte, os dois finalistas tentarão se impor na decisão. A campanha regular do Racing, com vitória sobre o Corinthians na semifinal, e a resiliência do Cruzeiro para eliminar o Lanús na Argentina, garantem um desfecho à altura do torneio.

O jogo também coloca dois treinadores experientes frente a frente. Fernando Diniz, 50 anos, quer se tornar o terceiro a conquistar a Libertadores e a Sul-Americana, depois de Tite e Marcelo Gallardo, e o segundo a conseguir em duas temporadas seguidas, depois de vencer a principal competição continental no ano passado com o Fluminense. Gallardo conseguiu com o River em 2015 e 2016. A duas da final contra o Racing, Diniz reconhece que há "um pouco de ansiedade em todos".

"Sabemos o que temos que fazer para ganhar o jogo. É um adversário difícil como todos os times argentinos (...) times muito aguerridos e um povo muito apaixonado pelo futebol", declarou o treinador em entrevista ao DSports. A final da Sul-Americana é uma chance de redenção em um ano de altos e baixos para Diniz, que foi do céu ao inferno com o Fluminense, deixando a equipe na zona de rebaixamento, depois de ser demitido da Seleção Brasileira pelos maus resultados. Seu duelo particular será com o estrategista Gustavo Costas, um veterano de mil batalhas que tem sangue 'albiceleste' nas veias.

Ex-jogador e em sua terceira passagem como técnico do Racing, Costas quer voltar a gritar campeão, desta vez no comando do time do coração. Em 1988, ele conquistou a Recopa Sul-Americana como jogador, justamente em cima do Cruzeiro. "Há muito tempo o Racing não consegue um título internacional e é o que vamos buscar. Nós merecemos, chegou a hora", afirmou Costas ao DSports.