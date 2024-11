Bondi, a fiel escudeira escolhida por Trump para chefiar a Justiça nos EUA

Se receber a confirmação para o cargo no Senado, esta ex-procuradora-geral da Flórida, de 59 anos, servirá então como a principal funcionária de aplicação da lei no segundo mandato de Trump.

Pam Bondi, a advogada escolhida por Donald Trump para ser a procuradora-geral dos Estados Unidos, é uma aliada incondicional do presidente eleito, o defendeu durante o processo de impeachment em seu primeiro mandato e promoveu suas falsas acusações de fraude eleitoral quando ele tentava permanecer na Casa Branca.

Trump escolheu Bondi para ser procuradora-geral na quinta-feira, depois que seu primeiro escolhido, o polêmico ex-representante da Flórida na Câmara federal, Matt Gaetz, desistiu do cargo em meio a acusações de má conduta sexual e às dúvidas de que teria votos suficientes para conseguir a aprovação do Senado.

A indicação de Bondi significa que os altos cargos do Departamento de Justiça serão ocupados por pessoas leais a Trump, pois o republicano nomeou três dos advogados que o defenderam em seus muitos processos penais para outros postos de responsabilidade.

Bondi processou a gigante British Petroleum (BP) pelo derramamento de petróleo da Deepwater Horizon no Golfo do México em 2010 e obteve mais de 2 bilhões de dólares (R$ 11,6 bilhões, na cotação atual) em assistência econômica para a Flórida, segundo sua página biográfica na Ballard Partners, a poderosa empresa de lobby na qual trabalhou após deixar o cargo.

Bondi se juntou à equipe jurídica de Trump no primeiro processo de impeachment do republicano, no qual ele foi acusado de supostamente pressionar o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para encontrar informações políticas sujas sobre seu adversário eleitoral de 2020 e atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden.

Trump foi acusado pela Câmara dos Representantes -- controlada à época pelos democratas --, mas foi absolvido pelo Senado, que tinha maioria republicana.

Depois das eleições de 2020, Bondi fez aparições televisivas em nome de Trump e pressionou para deslegitimar a recontagem de votos em estados disputados como parte do esforço do ex-presidente para anular os resultados da votação que deu a vitória a Biden.