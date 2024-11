Negociadores da COP29 buscam consensos após rascunho de acordo que mostra divergências

A apenas um dia do fim da COP29 em Baku, os negociadores apresentaram, nesta quinta-feira (21), um rascunho de acordo que evidencia a distância das posições sobre o financiamento climático entre os países ricos e as nações em desenvolvimento.

O rascunho, muito criticado, apresenta duas opções: uma prevê que o dinheiro necessário para que os países em desenvolvimento enfrentem as consequências das mudanças climáticas proceda exclusivamente das nações desenvolvidas, e a outra propõe "aumentar" as finanças mundiais contra o aquecimento global a partir de "todas as fontes de financiamento" procedentes de todos os países.

"Não devemos sair de Baku sem uma quantia clara", declarou o ugandês Adonia Ayebare, representante do grupo de países do Sul global G77+China.

"A falta de especificidade mina a confiança", disse Óscar Soria, ativista ambiental argentino e diretor da Common Initiative. "A incapacidade de estabelecer um número concreto reflete uma discrepância na urgência e no compromisso entre as partes", acrescentou.

"O tempo das jogadas políticas acabou", alertou nesta quinta-feira o samoano Cedric Schuster, representante da aliança Aosis, que reúne vários Estados insulares do Oceano Pacífico e do Caribe.

A primeira alternativa do rascunho estabelece que os cofres públicos dos países ricos (principalmente europeus, Estados Unidos e Japão) e fundos privados contribuam com pelo menos um trilhão de dólares por ano para as nações em desenvolvimento, no âmbito da "Nova Meta Quantificada Coletiva" (NCQG, na sigla em inglês).

O valor corresponde à estimativa feita por especialistas consultados pela ONU para que os países em desenvolvimento possam, por exemplo, construir centrais solares, investir em irrigação ou proteger as cidades contra as inundações.

É uma quantia 10 vezes superior aos 100 bilhões de dólares que os países ricos se comprometeram a fornecer para o período de 2020-2025, em parte na forma de doações.

- Terceira opção? -

A segunda opção, que responde às exigências dos países ricos, prevê um "aumento das finanças mundiais para a ação climática" de pelo menos um trilhão dólares por ano "até 2035".

O dinheiro viria de "todas as fontes de financiamento", ou seja, dinheiro público de todos os países, fundos privados e novas tarifais mundiais.

"O texto faz uma caricatura das posições dos países desenvolvidos e em desenvolvimento", afirmou Joe Thwaites, da ONG NRDC. "A presidência (azerbaijana) deve propor uma terceira opção de conciliação".

A terceira opção foi mencionada pelo australiano Chris Bowen e pela egípcia Yasmine Fouad, os dois ministros que desde segunda-feira fazem consultas para tentar alcançar um consenso entre as partes, mas até o momento não foi apresentada aos países, segundo duas fontes próximas às negociações.

