Justiça dos EUA condena ex-líder das Farc por narcotráfico

Conhecido como “Richard”, de 53 anos, ele foi extraditado para os Estados Unidos em junho de 2022, e, em agosto do ano seguinte, declarou-se culpado de narcotráfico. Também foi condenado a pagar uma multa de US$ 1 milhão (R$ 6 milhões, na cotação atual).

Segundo a procuradoria do Tribunal Federal Leste do Brooklyn, o ex-chefe financeiro da Frente 30 da guerrilha, que operava no sul da Colômbia, foi responsável pela distribuição de cerca de 75 toneladas de cocaína e contribuiu para criar um fluxo de receita para o grupo rebelde em sua guerra contra o governo da Colômbia, que durou mais de meio século.