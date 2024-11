Itália de Sinner elimina Argentina e vai à semifinal da Copa Davis

O tênis mundial fala italiano em 2024. Um dia depois do título feminino na Billie Jean King Cup, a equipe masculina está a dois passos de conseguir o bi da Copa Davis.

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, comandou a Itália na classificação para a semifinal da Copa Davis, com a vitória de virada sobre a Argentina por 2-1 nesta quinta-feira (21), vencendo seu jogo de simples e o decisivo nas duplas.

Confortável nas condições indoor, Cerúndolo (30º ATP) se mostrou mais regular e sólido contra um irreconhecível Musetti (17º), que cometeu muitos erros e foi muito mal no saque.

A tarde havia começado bem para os argentinos em Málaga. Francisco Cerúndolo conseguiu o primeiro ponto ao derrotar Lorenzo Musetti com autoridade em dois sets (6-4 e 6-1).

"Não consegui jogar como queria. Não esperava que ele jogaria assim, me surpreendeu um pouco. No segundo set, ele ganhou confiança e foi muito sólido, mereceu a vitória", reconheceu Musetti após a derrota.

"Fiz um dos melhores jogos do ano, sem dúvida. Sabia que tinha que ganhar porque a série vai ser muito equilibrada. Sabia que tinha que dar o melhor", disse Cerúndolo.

Na sequência, foi a vez de Sinner brilhar. Implacável, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, venceu Sebastián Báez (N.27) por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1), em uma hora e 12 minutos.

Campeão do ATP Finals no último domingo, numa campanha com seis vitórias sem perder um único set, o italiano entrou em quadra disposto a não dar chances para Báez.

Exibindo seu habitual tênis agressivo, o italiano abriu vantagem rapidamente e conseguiu duas quebras para fechar o primeiro set em 36 minutos.