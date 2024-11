Hamas e Autoridade Palestina comemoram ordens de prisão do TPI contra premiê e ex-ministro de Israel

Também foi emitida uma ordem de prisão contra Mohamed Deif, chefe do braço armado do Hamas. Nem Naim nem a Autoridade Palestina fizeram menção ao mandado

O Hamas comemorou, nesta quinta-feira, 21, a emissão de ordens de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, qualificando a decisão como um "passo importante em direção à justiça".

"É um passo importante em direção à justiça, que pode permitir que as vítimas obtenham reparação, mas seguirá sendo modesto e simbólico se não contar com o apoio pleno de todos os países do mundo", declarou Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, em um comunicado.