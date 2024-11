Governo talibã proíbe livros 'não islâmicos' em bibliotecas e livrarias

Em um armazém alfandegário no oeste do Afeganistão, um funcionário do Talibã folheia um livro em inglês enquanto outro, com uniforme camuflado, procura imagens de seres vivos em outra obra, proibidas de acordo com algumas interpretações da lei islâmica.

O governo islamista afegão está tentando acabar com a circulação de toda literatura "não islâmica" e antigovernamental no país com inspeções, retirada de livros de bibliotecas e livrarias ou listas de títulos proibidos.