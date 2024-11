Governo dos Estados Unidos pede separação entre Google e Chrome

O governo dos Estados Unidos pediu na quarta-feira (20) à noite a um juiz que ordene o desmantelamento do Google por meio da venda de seu navegador Chrome, amplamente utilizado, em uma grande ofensiva antimonopólio contra o gigante da Internet. Em uma ação judicial, o Departamento de Justiça americano exige uma reorganização do negócio do Google que inclua a proibição de acordos para que o Google seja o mecanismo de busca padrão em smartphones e impedir que a empresa explore seu sistema operacional móvel Android.

As autoridades antimonopólio afirmaram no documento que o Google também pode ter que vender o Android caso as soluções propostas não impeçam a empresa de usar o controle do sistema operacional a seu favor.

A possibilidade de exigir a cisão do Google marca uma mudança profunda por parte das autoridades de concorrência americanas, que em grande medida deixaram os gigantes da tecnologia em paz desde o fracasso da tentativa de desmantelar a Microsoft há 20 anos. Google deve apresentar suas recomendações em dezembro em um documento. As duas partes apresentarão seus argumentos ao juiz federal Amit Mehta, de Washington. Independente da decisão do juiz, a empresa deve apresentar recurso, o que prorrogará o processo por vários anos e deixará a decisão final para a Suprema Corte.

- Trump - O caso também pode ser afetado pela chegada do presidente eleito, Donald Trump, ao poder em janeiro. Seu governo pode mudar a equipe atualmente responsável pela divisão antimonopólio do Departamento de Justiça. Trump expressou opiniões conflitantes sobre o Google e a hegemonia das grandes empresas de tecnologia.

Ele acusou o mecanismo de busca de ter um viés contra os conteúdos conservadores, mas ao mesmo tempo disse que forçar a divisão da empresa poderia ser uma exigência muito grande para o governo. Em agosto, o juiz Mehta declarou o Google culpado de práticas ilegais para estabelecer e manter seu monopólio nas buscas online. O próximo passo no julgamento histórico é determinar como abordar as práticas do Google.