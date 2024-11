Coroação do rei Charles III custou R$ 528 milhões ao Reino Unido

A coroação do rei Carlos III no ano passado custou aos contribuintes britânicos 72 milhões de libras (R$ 528 milhões, na cotação atual), segundo cifras oficiais publicadas nesta quinta-feira (21).

De acordo com os números oficiais, o Ministério da Cultura, Mídia e Esportes gastou 50,3 milhões de libras (R$ 369 milhões) no evento, enquanto o Ministério do Interior desembolsou 21,7 milhões de libras (R$ 159 milhões) em segurança.