Candidatos encerram campanha presidencial antes do 2º turno no Uruguai

Os candidatos à presidência do Uruguai, Yamandú Orsi, da esquerdista Frente Ampla, principal força de oposição, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que lidera a atual coalizão de governo, encerraram na quarta-feira (20) a campanha a quatro dias do segundo turno eleitoral.

"É um sinal de que estamos no caminho certo para continuar ampliando a base", disse, em uma referência aos eleitores dos partidos mais tradicionais, Nacional e Colorado, de maior presença no interior do país.

Além disso, ele destacou a "governabilidade" da Frente Ampla, que conquistou 16 das 30 cadeiras da Câmara Alta, e 48 das 99 da Câmara Baixa.

"Temos as condições para assumir nosso país e continuar trabalhando com base em acordos, mas também com uma atitude firme e determinada para levar adiante as transformações que o país necessita", afirmou, em meio a gritos de "presidente".