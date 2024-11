Bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos na Faixa de Gaza

O enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, se reunirá nesta quinta-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após uma visita a Beirute, com o objetivo de obter uma trégua entre as forças israelenses e o Hezbollah.

"Há dezenas de mortos e desaparecidos sob os escombros", declarou à AFP Hosam Abu Safiyeh, diretor do hospital, perto do local atingido pelo bombardeio.

"Aqui há um mártir e um corpo sem cabeça. Não sabemos que é no momento", declarou à AFPTV Moataz Al Aruqi, um palestino que mora no bairro.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel deixou 1.206 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais, que incluem os reféns mortos.

No Líbano, Israel e o Hezbollah entraram em guerra aberta em 23 de setembro, após um ano de trocas de disparos transfronteiriços. Uma semana depois, o exército israelense iniciou incursões terrestres no sul do país.

A ofensiva lançada em retaliação pelo Exército israelense matou ao menos 43.985 pessoas na Faixa de Gaza, em sua maioria também civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

O objetivo declarado de Israel é afastar o Hezbollah das regiões fronteiriças do sul do Líbano para garantir o retorno das quase 60.000 pessoas deslocadas do norte de Israel pelos ataques da milícia xiita. No Líbano, dezenas de milhares de habitantes também foram deslocados.

A embaixadora americana em Beirute, Lisa Johnson, apresentou na semana passada às autoridades libanesas um plano de 13 pontos que prevê uma trégua de 60 dias e a mobilização do exército no sul do Líbano, um dos redutos do Hezbollah.

No atual contexto, o enviado Amos Hochstein viajou na terça-feira a Beirute, onde declarou que uma solução estava "ao alcance", mas que os beligerantes precisam "decidir".

Israel "não pode impor suas condições", alertou na quarta-feira o líder do Hezbollah, Naim Qasem, em um discurso gravado previamente. Na mensagem, ele exigiu "o cessar total da agressão" no Líbano.

Netanyahu advertiu na segunda-feira que seu país faria "operações" militares contra o Hezbollah em caso de trégua.

- Bombardeios no sul do Líbano -

Os bombardeios prosseguem nos redutos do movimento no Líbano.

Novos ataques atingiram a periferia sul de Beirute na manhã de quinta-feira, pouco depois de uma ordem de evacuação do exército.

Vários pontos do sul do país foram atingidos por bombardeios, principalmente a cidade de Khiam, a seis quilômetros da fronteira, onde na quarta-feira foram registrados confrontos entre o Hezbollah e as forças israelenses, segundo a agência oficial de notícias NNA.

O exército israelense emitiu alerta de evacuação aos habitantes de três áreas próximas a Tiro, no sul.

Mais de 3.550 pessoas morreram desde outubro de 2023 no Líbano devido à violência entre Israel e o Hezbollah, a maioria desde que o conflito se intensificou em setembro, segundo as autoridades do país.

