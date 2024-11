Após ataque com mísseis, Starmer diz que apoio à Ucrânia é sempre para autodefesa

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta quinta, 21, que "o apoio do Reino Unido à Ucrânia é sempre para autodefesa". Em discurso no parlamento britânico, o líder trabalhista afirmou que o apoio é "proporcional, coordenado e ágil, e uma resposta às próprias ações da Rússia, e está em conformidade com o direito internacional. Nos termos do artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, a Ucrânia tem um claro direito de autodefesa contra os ataques ilegais da Rússia".

"Iremos apoiar a Ucrânia com o que for preciso, e pelo tempo que for preciso", afirmou Starmer. As declarações vieram após as forças armadas da Ucrânia dispararam mísseis de cruzeiro britânicos contra alvos militares dentro da Rússia pela primeira vez.