Xi Jinping cita 'novos consensos estratégicos' com Brasil e 'sinergia' com Cinturão e Rota

Em visita oficial ao Brasil, o presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira, 20, que o Brasil e o país asiático alcançaram "novos consensos estratégicos" sobre o futuro da relação entre as nações, com o estabelecimento de "sinergias" entre a iniciativa chinesa Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento do Brasil - entre elas o novo PAC, o Plano de Transformação Ecológica, a Nova Indústria Brasil e o Programa Rotas da Integração Sul-Americana.

Em declaração à imprensa do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência brasileira onde Xi Jinping foi recebido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o líder chinês destacou que o aprofundamento da cooperação entre os países vai envolver áreas como economia, comércio, finanças, ciência e tecnologia, infraestrutura e proteção comercial. Além disso, disse o presidente da China, haverá reforço da cooperação em temas emergentes como transição energética, economia digital, Inteligência Artificial e mineração verde.