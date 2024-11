Ucrânia: embaixada dos EUA fecha por ameaça de ataque russo, após medida de Biden

As embaixadas dos Estados Unidos, da Itália e da Grécia em Kiev permaneceram fechadas nesta quarta-feira, 20, por questões de segurança, depois que a delegação americana informou que recebeu um aviso de ataque aéreo russo "potencialmente significativo" na capital da Ucrânia. A medida de precaução acontece após autoridades da Rússia prometerem uma resposta à decisão do presidente americano, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia ataque em solo russo com mísseis fabricados nos EUA.

A embaixada americana disse que o fechamento do local foi realizado no contexto de contínuos ataques de mísseis e drones russos na cidade. Diferentemente de outras embaixadas do Ocidente, a do Reino Unido permaneceu aberta. Fonte: Associated Press.