O que saber sobre a relação entre Brasil e China

A visita do presidente Xi Jinping a Brasília nesta quarta-feira (20) deve fortalecer ainda mais o relacionamento entre a China e o Brasil, dois gigantes que desejam reforçar sua proeminência no cenário mundial. - Dois grandes atores do Sul global -

Com cinquenta anos de relações diplomáticas, o relacionamento bilateral é baseado em uma harmonia geopolítica que cresceu desde o retorno ao poder, em 2023, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É natural que o governo comunista chinês se sinta mais confortável para dialogar com países governados pela esquerda", disse à AFP Marcos Caramuru, ex-embaixador brasileiro na China, embora "a relação da China com o Brasil seja totalmente pragmática". Esse entendimento tem como espaço privilegiado o grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), no qual Brasília e Pequim trabalham para fortalecer as posições do grupo no tabuleiro de xadrez geopolítico.

De acordo com Jorge Heine, pesquisador da Universidade de Boston e ex-embaixador do Chile na China, “à medida que as tensões com os Estados Unidos e a Europa aumentam, Pequim está se concentrando cada vez mais no Sul global, onde o Brasil desempenha um papel central”. Ambos os governos apresentaram uma proposta de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia este ano. O presidente russo, Vladimir Putin, a considerou “equilibrada”, mas foi rejeitada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. O plano também não conseguiu ganhar força nos EUA e na Europa. - Parceiros comerciais com assimetrias -

Os dois países têm uma parceria comercial estratégica, embora seja assimétrica em favor da potência asiática. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino de suas exportações, enquanto o Brasil é o nono maior parceiro comercial da China e a principal fonte de suas importações agrícolas. Embora o Brasil seja um dos poucos países com um superávit com a China, suas exportações são “extremamente concentradas” em matérias-primas, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Em contrapartida, as exportações chinesas para o Brasil têm um perfil diversificado, "alguns com elevado grau de sofisticação tecnológica e alto valor agregado". “Para corrigir esse desequilíbrio, a China deve cumprir seu compromisso de apoiar a reindustrialização do Brasil”, disse Margaret Myers, diretora para a Ásia e América Latina do Inter-American Dialogue. De acordo com Rodrigo Zeidan, economista da Universidade de Nova York em Xangai e da Fundação Dom Cabral, "a ideia de que só é possível crescer exportando manufaturas é uma visão de desenvolvimento da década de 1970", já que "países como Austrália e Nova Zelândia ficaram muito ricos vendendo commodities para a China".