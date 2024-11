Israel 'não pode impor as suas condições', diz líder do Hezbollah

Israel não pode "impor as suas condições" ao Hezbollah, disse o líder do movimento islamista libanês, Naim Qassem, em um discurso gravado transmitido nesta quarta-feira (20), no qual rejeitou uma trégua que viola "a soberania" do Líbano e ameaçou atacar Tel Aviv.

"Israel não pode nos derrotar nem pode impor as suas condições", afirmou, sublinhando que "o inimigo israelense não pode penetrar quando quiser" no território libanês.