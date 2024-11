Hezbollah rejeita qualquer condição de Israel para trégua no Líbano

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou, nesta quarta-feira (20), que Israel não pode impor condições para um cessar-fogo no Líbano, onde o enviado americano, Amos Hochstein, manteve negociações para tentar pôr fim à guerra. O Hezbollah abriu uma frente contra Israel, em solidariedade com o Hamas, após o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque deste movimento islamista palestino em solo israelense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após quase um ano de troca de tiros na fronteira, o exército israelense lançou, em 23 de setembro, uma campanha de bombardeios maciços no Líbano e uma semana depois iniciou uma ofensiva terrestre no sul do país.

A embaixadora americana em Beirute, Lisa Johnson, apresentou na semana passada às autoridades libanesas um plano de 13 pontos, que prevê uma trégua de 60 dias no sul do Líbano, um dos redutos do Hezbollah. - "Novos avanços" - Hochstein, que chegou na terça-feira a Beirute e seguirá nesta quarta para Israel, informou sobre "novos avanços", após conversar com o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, que mantém contatos com o Hezbollah.

Israel não pode "impor suas condições", afirmou o líder do Hezbollah em um discurso gravado, acrescentando que seu movimento exige "o cessar total da agressão" no Líbano. "O inimigo israelense não pode entrar quando quiser" no território libanês no caso de cessar-fogo, declarou. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu na segunda-feira que Israel "realizará operações" contra o Hezbollah mesmo em caso de trégua.

O chanceler israelense, Gideon Saar, declarou, nesta quarta, que qualquer cessar-fogo no Líbano deve dar a Israel "liberdade de ação" para atacar o Hezbollah "em caso de que ocorram violações" do acordo. Qassem advertiu que seu movimento atacará "o centro de Tel Aviv" em retaliação aos recentes bombardeios israelenses na capital libanesa. O Ministério da Saúde libanês declarou, nesta quarta, que dez pessoas morreram em ataques israelenses no sul do Líbano. O Hezbollah anunciou que lançou vários ataques no norte de Israel.

Mais de 3.500 pessoas morreram desde outubro de 2023 no Líbano devido à violência entre Israel e o Hezbollah, a maioria desde a intensificação do conflito, segundo as autoridades do país. O objetivo declarado de Israel é garantir o retorno para casa dos cerca de 60.000 deslocados do norte de Israel pelos disparos do movimento islamista. No Líbano, dezenas de milhares de habitantes também foram deslocados.