Genoa anuncia francês Patrick Vieira como novo técnico

Vieira chega para substituir o italiano Alberto Gilardino, demitido na véspera depois de uma série de maus resultados da equipe, com apenas duas vitórias em 12 rodadas na Serie A.

Atualmente na 17ª colocação do Campeonato Italiano, o Genoa anunciou nesta quarta-feira (20) o francês Patrick Vieira como seu novo treinador.

O ex-volante francês começou a carreira de técnico no New York City da MLS entre 2015 e 2018. Depois, voltou à Europa e comandou o Nice da França (2018-2020) e o Crystal Palace da Inglaterra (2021-2023).

Sua última experiência foi no Strasbourg, na temporada passada, até ser demitido em julho, com a equipe terminando o Campeonato Francês na 13ª colocação.

Como jogador, Vieira se destacou no Arsenal (1995-2005), tendo participado do grupo que conquistou a Premier League de forma invicta na temporada 2003/2004, e foi campeão do mundo pela seleção da França em 1998.

