Calor recorde dos oceanos agravou furacões do Atlântico em 2024, diz estudo

As temperaturas oceânicas recordes aumentaram a velocidade máxima dos furacões que passaram pelo Atlântico em 2024, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira (20), que confirma que o aquecimento global amplifica o poder destrutivo das tempestades.

“As emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa influenciaram as temperaturas da superfície do mar em todo o mundo”, disse o autor do estudo, Daniel Gilford, aos repórteres.

No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 grau Celsius acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas.

Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes.

Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões.