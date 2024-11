Cafeteria administrada por mulheres abala tradição em província muçulmana

A jovem de 28 anos abriu o Morning Mama no ano passado como um espaço para mulheres em Banda Aceh, conhecida como a cidade dos mil e um cafés . "Pensei: por que não abrir um lugar confortável para as mulheres?", diz ela.

Também é marcada por seus valores ultraconservadores, como as leis que exigem que as mulheres muçulmanas usem o hijab, sendo a única província a aplicar a lei islâmica na Indonésia .

Embora uma carreira independente geralmente esteja fora do alcance das jovens em Aceh, Qurrata foi persistente. Ela percebeu que havia demanda por um espaço onde as mulheres pudessem trabalhar e conhecer pessoas.

"Quero oferecer a elas a oportunidade de mudar o rumo de suas vidas", afirma a empreendedora, que perdeu os pais aos oito anos de idade no tsunami de 2004 no oceano Índico, que deixou mais de 200.000 mortos.

A proprietária explica que deseja canalizar sua dor para ajudar outras mulheres. "É uma plataforma para ajudar outras pessoas a encontrar sua resiliência", reforça.

As clientes do Morning Mama dizem que a cafeteria é um local onde as mulheres podem se sentir relaxadas. "Sinto-me mais conectada quando peço algo a uma barista. É como conversar com uma irmã", disse a estudante Meulu Alina, de 21 anos.